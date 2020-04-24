2020-04-24T12:20:14+03:00
Коронавирус Covid-19

На Урале разыскивают пассажиров автобуса, в котором ехал мужчина с подозрением на COVID-19

Мужчина ехал до Краснотурьинска 16 апреля
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина вышел в Краснотурьинске в 00:08 17 апреля.Мужчина вышел в Краснотурьинске в 00:08 17 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области ищут пассажиров автобуса № 806 Екатеринбург-Карпинск, который выходил в рейс 16 апреля. У одного из пассажиров подозревают коронавирус, мужчина вышел в Краснотурьинске в 00:08 17 апреля.

Всех, кто ехал в этом автобусе, просят позвонить по номеру «112» для проведения диагностики.

Сейчас в регионе зарегистрировано 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Организатор подпольной вечеринки в Екатеринбурге попросил горожан не выходить из дома
Зачем нужно вносить поправки в Конституцию РФ: отвечает юрист
Свердловчанам запретили въезд в Курганскую область из-за коронавируса
На Урале многодетной матери выплатили деньги за квартиру после вмешательства прокуратуры
Роспотребнадзор: большинство заболевших коронавирусом на Урале заразились в кругу семьи
Как будут работать кафе и рестораны после самоизоляции: отвечает Роспотребнадзор
Появление суррогата и столпотворение покупателей: чем грозит ограничение продажи алкоголя в Свердловской области
В больницу №23 в Екатеринбурге не будут пускать посетителей к тем, кто находится на лечении
УБРиР запустил благотворительную акцию «Забота о других»
На Урале разыскивают пассажиров автобуса, в котором ехал мужчина с подозрением на COVID-19
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Ждать недолго: торговые сети рассказали, когда в России начнут дешеветь лимоны
Очень нужны были деньги: на Урале поймали воришек, которые украли с дачи бетономешалку
В Екатеринбурге планируют делать по пять тысяч бактерицидных облучателей в месяц
Китай накрывает вторая волна коронавируса
В Свердловской области анонсировали введение масочного режима