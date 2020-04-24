На Урале разыскивают пассажиров автобуса, в котором ехал мужчина с подозрением на COVID-19
Мужчина ехал до Краснотурьинска 16 апреля
Мужчина вышел в Краснотурьинске в 00:08 17 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области ищут пассажиров автобуса № 806 Екатеринбург-Карпинск, который выходил в рейс 16 апреля. У одного из пассажиров подозревают коронавирус, мужчина вышел в Краснотурьинске в 00:08 17 апреля.
Всех, кто ехал в этом автобусе, просят позвонить по номеру «112» для проведения диагностики.
Сейчас в регионе зарегистрировано 304 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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