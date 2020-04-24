УБРиР запустил благотворительную акцию «Забота о других»

24 Апр 2020 2020-04-24T12:30:14+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) заботится о своих клиентах, сотрудниках и о простых людях, которые сейчас особенно нуждаются в реальной поддержке и помощи. Специально для этого банк запустил благотворительную акцию «Забота о других». Теперь сделать доброе дело и помочь людям может любой желающий: каждый пожертвованный рубль гарантировано дойдет до назначения.

Вместе с УБРиР можно помочь:

- медицинским работникам во всех регионах России (фонд «Созидание»): для них закупаются маски, перчатки и другие необходимые средства гигиены и защиты;

- пожилым людям на территории 30 регионов России (фонд «Старость в радость»): для них закупаются продукты и средства защиты;

- малоимущим и неполными семьям, в которых воспитываются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, по всей России (фонд «Подарок Ангелу»): для них оплачивается работа специалистов, закупаются специальное питание и одежда.

Чтобы помочь кому-то, достаточно перейти по ссылке фонда и выбрать сумму пожертвования. Но это не единственный способ сделать доброе дело. Для клиентов УБРиР с картой платежной системы «Мир» доступен еще один вариант: они могут поддержать врачей, просто делая онлайн-покупки по карте. Специальная акция была запущена для помощи тем, кто борется с вирусом и спасает от него людей. И в этом им можно помочь, спасти их самих, ведь средства защиты могут сохранить медицинским работникам жизни. С каждой покупки в интернете по карте система «Мир» перечисляет 1 рубль в фонд «Живой», для поддержки врачей и медицинских учреждений. Акция продлится до 20 июля.

«Ежедневно в новостях мы видим, как количество жертв пандемии растет. И иногда кажется, все, что мы можем сделать, — это сидеть дома, соблюдать самоизоляцию, чтобы сберечь свою жизнь и жизни близких, знакомых, даже случайных людей на улице. На самом деле сделать можно больше: можно помочь врачам, поддержать их, ведь они сталкиваются с вирусом каждый день и каждый день спасают от него жизни других людей. Но сами они — в зоне риска, поэтому средства защиты — это то, в чем сейчас остро нуждаются все медицинские работники и больницы в стране. Помочь им, пожилым, детям может каждый — и для этого не обязательно быть миллионером. Даже если сумма кажется вам незначительной — десять, двадцать, сто рублей, для них это будет колоссальной поддержкой. В такое время именно забота о других определяет, насколько мы остаемся людьми», — говорит руководитель PR-направления УБРиР Элина Кущенко.