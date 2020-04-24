Ждать недолго: торговые сети рассказали, когда в России начнут дешеветь лимоны

24 Апр 2020 2020-04-24T11:41:47+03:00

Цены за месяц подскочили в пять раз

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Еще месяц назад лимоны продавались в крупных торговых сетях по 120 рублей за килограмм, а теперь – за такой же вес нужно раскошелиться на 400 рублей.

Надзорные органы молчали несколько недель, никак не реагируя на внезапное повышение цен на цитрусовые. И вот, только к концу апреля, Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на этот вопрос, пишет KP.ru.

Представители ведомства говорят, что мониторят цены на основные продукты в ежедневном режиме. Речь идет о хлебе, крупах, мясе, рыбе, яйцах и других необходимых каждому продуктах. Однако за лимонами не следили, пока ФАС не завалили жалобами со всех регионов страны.

И оказалось, что для повышения цен есть объективные причины: поставки товара из других стран сократились на 41%, часть импортеров подняли цены на 50-57%, а также вырос спрос на лимоны у покупателей.

После того как на недавнем совещании с участием ФАС и представителей крупных торговых сетей были озвучены цены на лимоны сегодня: от 180 до 399 рублей за килограмм.

В ФАС такие цифры тревоги не вызвали: рынок лимонов там оценили положительно. Однако ряду торговых сетей пообещали масштабные ревизии. В ответ представители ритейла сказали, что в начале мая цены на лимоны начнут снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU