Очень нужны были деньги: на Урале поймали воришек, которые украли с дачи бетономешалку

24 Апр 2020 2020-04-24T11:39:10+03:00

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В Нижнем Тагиле полицейские поймали воришек, которые украли бетономешалку. Заявление от местной жительницы поступило в дежурную часть. Сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей. Около года назад женщина разместила объявление о демонтаже старого бревенчатого дома на доски. Звонков долгое время не было.

- И только накануне кражи ей позвонил мужчина, который был очень заинтересован в ее предложении. Он выяснил ее адрес, уточнил, не проживает ли кто в данный момент в саду, а также выяснил время, когда хозяйки не бывает дома, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области. – На следующий день, приехав в сад, женщина обнаружила, что у нее украли бетономешалку.

Воришку очень быстро нашли. Им оказался 38-летний мужчина – он во всем признался полицейским, отметив, что проворачивал «дело» вместе с товарищем. Калитку им удалось открыть, просто толкнув дверь, так как замок был очень слабым. Заметив, что из ценностей на участке только бетономешалка, они решили вернуться за ней ночью, чтобы кража прошла без свидетелей.

Ранее мужчины к уголовной ответственности не привлекались. Они объяснили, что пошли на это, потому что у них не было денег. Бетономешалку они собирались продать. Теперь на них завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц». Максимальное наказание, которое им грозит, - до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU