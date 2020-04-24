Китай накрывает вторая волна коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T11:14:07+03:00

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В Китай пришла вторая волна эпидемии коронавируса. Новая вспышка COVID-19 зафиксирована в Харбине, который является столицей провинции Хэйлунцзян с населением 38 миллионов человек. Это бедный регион на северо-востоке страны на границе с Россией.

В провинции зарегистрировали несколько сотен зараженных, которых доставили в госпиталь. Почти все заболевшие граждане прибыли в Китай с другого берега Амура, то есть из России, с которой в этом месте ведется активная торговля. После этого несколько блогеров из Поднебесной обвинили Россию в провоцировании второй волны заражений, пишет KP.ru.

- В Харбине 10 миллионов жителей, с четверга в город запретили въезд для машин, не имеющих местных номеров, в двух районах с общим население в 2 миллиона человек введена полная блокада. Хотя больных, подчеркну, всего несколько сотен, - рассказывает китаист Николай Вавилов.

Еще одна вспышка коронавируса зафиксирована на Северо-Западе Китая в городе Сиан. Но здесь пока жесткой блокады вводить не стали. Третья вспышка – в элитном районе Пекина – Чаяон, где проживает множество иностранцев. Именно тут находятся зарубежные посольства (включая РФ и США), а также офисы крупнейших корпораций.

Передвижение по району в настоящее время ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU