В Свердловской области анонсировали введение масочного режима
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских анонсировал введение масочного режима на территории региона. Пока информации об инициативе властей известно не много, но она будет распространяться в том числе и на общественный транспорт.
24 апреля. Итоги оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.Брифинг по итогам оперативного штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 24 апреля. Начало ориентировочно в 12.15 Комментарии главного государственного санитарного врача по региону Дмитрия Козловских. #свердловскаяобласть #екатеринбург #коронавирус #стопвирус
- Общественный транспорт – это зона риска. Губернатор анонсировал введение масочного режима, он будет рекомендован в том числе и для пассажиров., - рассказал Козловских. – К сожалению, пока мы не можем тестировать на COVID-19 более широкие слои общества. Но надеемся, что к маю поступит новая партия тестов.
Добавим, что с 1 по 10 мая на Среднем Урале будет действовать пропускной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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