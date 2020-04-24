2020-04-24T11:20:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области анонсировали введение масочного режима

Об этом рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских
Олег ГАЛИМОВ
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С 1 по 10 мая на Среднем Урале будет действовать пропускной режимС 1 по 10 мая на Среднем Урале будет действовать пропускной режимФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских анонсировал введение масочного режима на территории региона. Пока информации об инициативе властей известно не много, но она будет распространяться в том числе и на общественный транспорт.

24 апреля. Итоги оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.Брифинг по итогам оперативного штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 24 апреля. Начало ориентировочно в 12.15 Комментарии главного государственного санитарного врача по региону Дмитрия Козловских. #свердловскаяобласть #екатеринбург #коронавирус #стопвирус

- Общественный транспорт – это зона риска. Губернатор анонсировал введение масочного режима, он будет рекомендован в том числе и для пассажиров., - рассказал Козловских. – К сожалению, пока мы не можем тестировать на COVID-19 более широкие слои общества. Но надеемся, что к маю поступит новая партия тестов.

Добавим, что с 1 по 10 мая на Среднем Урале будет действовать пропускной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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