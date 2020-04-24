На Урале директор автомастерской задолжал своим сотрудникам 230 тысяч

24 Апр 2020 2020-04-24T10:35:25+03:00

Зарплату им выдали только после вмешательства прокуратуры

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В Березовском, что под Екатеринбургом, директор автомастерской задолжал трем своим сотрудникам зарплату в размере 230 тысяч рублей. Это выявила в ходе проверки прокуратура.

- В порядке надзорной деятельности прокуратура в адрес директора внесла представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – А также направила в интересах работников заявления о выдачи судебных приказов.

Все материалы проверки были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. И только после вмешательства прокуратуры сотрудникам автомастерской выплатили зарплату в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU