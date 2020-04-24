На Урале директор автомастерской задолжал своим сотрудникам 230 тысяч
В Березовском, что под Екатеринбургом, директор автомастерской задолжал трем своим сотрудникам зарплату в размере 230 тысяч рублей. Это выявила в ходе проверки прокуратура.
- В порядке надзорной деятельности прокуратура в адрес директора внесла представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – А также направила в интересах работников заявления о выдачи судебных приказов.
Все материалы проверки были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. И только после вмешательства прокуратуры сотрудникам автомастерской выплатили зарплату в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU