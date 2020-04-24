2020-04-24T10:54:52+03:00
Общество

Оборудование для производства медицинских масок доставлено в Екатеринбург ускоренным контейнерным поездом

Доставку поезда по Свердловской магистрали доверили двум лучшим локомотивным бригадам
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Фото: предоставлено СвЖДФото: предоставлено СвЖД
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Контейнер с оборудованием из Китая для двух производственных линий по изготовлению медицинских масок прибыл на станцию Кольцово Свердловской железной дороги. Холдинг «РЖД» принял груз во Владивостоке вечером 16 апреля (грузоотправитель - «Владивостокский морской торговый порт») и доставил грузополучателю на терминал «C.I.T. Екатеринбург» ускоренным контейнерным поездом 23 апреля. Время в пути составило 7 суток.

Поезд, отправленный в рамках сервиса «перевозка грузовых поездов по согласованному с клиентом расписанию», находился на особом диспетчерском контроле. Учитывая важность своевременной доставки необходимого для защиты от новой коронавирусной инфекции оборудования, продвижение состава по всем техническим станциям контролировалось диспетчерским аппаратом центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД».

Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

Доставку поезда по Свердловской магистрали доверили двум лучшим локомотивным бригадам: первая провела состав от станции Ишим до Камышлова, вторая – от Камышлова до станции Кольцово.

Монтаж первой линии по производству масок, купленной главой компании Сима-ленд» и учредителем фонда святой Екатерины Андреем Симановским, начнется на площадке завода «Медсинтез» в Екатеринбурге в ближайшее время. Вторая линия, приобретенная на средства главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, будет смонтирована в Челябинской области.

Фото: предоставлено СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

– РЖД следит за расписанием поездов, которые перевозят товары первой необходимости, чтобы они следовали по графику, чтобы четко работали станции и все звенья железнодорожной цепи. Оперативный штаб для поддержки клиентов и координации работы транспортных цепочек действует практически с первых дней обострения ситуации с коронавирусом. Он особо важен для содействия компаниям, которые работают с социально значимыми грузами – продуктами питания, средствами гигиены, медикаментами, – рассказал начальник СвЖД Иван Колесников.

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Услуга ускоренной доставки продукции в контейнерных поездах по специализированному расписанию действует на сети дорог как альтернатива автоперевозкам. Главные преимущества сервиса – регулярность, высокая скорость доставки и гарантированное транзитное время. Железнодорожники разрабатывают для регулярных поездов «твердые нитки» графика (свободные слоты), сокращают время в пути, минимизируют сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях.

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