2020-04-24T10:22:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Лукашев оценил динамику заражений коронавирусом в России

По словам вирусолога, сейчас мы выходим на плато
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Россия выходит на плато по уровню заболеваемости коронавирусомРоссия выходит на плато по уровню заболеваемости коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На этой неделе в России появился повод для осторожного оптимизма в динамике заболеваемости коронавирусом в Москве и регионах. 20 апреля количество зараженных за сутки было 4 268 человек против 6 060 днем ранее. 21 апреля показатель подрос, но все же не дотянул до 6 тысяч человек. В среду цифры снова снизились.

Всю эту неделю показатели ниже, чем 19 апреля. Динамику оценил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По словам эксперта, ученые ожидали перелома в лучшую сторону по заболеваемости COVID-19. По всей видимости, положительную роль сыграли меры, принятые в Москве и Подмосковье.

- С большой долей вероятности это действительно выход на плато. Чтобы иметь полную уверенность, нужно посмотреть на цифры за пятницу, - рассказал KP.ru Александр Лукашев.

Интересную деталь привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, по словам которого, пандемия коронавируса никак не повлияла на общий уровень смертности в стране, сейчас он даже ниже на 4,5%, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге планируют изготавливать по пять тысяч бактерицидных облучателей в месяц
Китай накрывает вторая волна коронавируса
В Свердловской области анонсировали введение масочного режима
Оборудование для производства медицинских масок доставлено в Екатеринбург ускоренным контейнерным поездом
За сутки уральские медики вылечили от коронавируса еще 11 человек
На Урале директор автомастерской задолжал своим сотрудникам 230 тысяч
Александр Лукашев оценил динамику заражений коронавирусом в России
На Урале бухгалтер украла 200 тысяч, которые должны были выплатить сотрудникам
В Екатеринбурге под суд отправили мошенницу, которая с поддельным паспортом выкупила квартиру за 2,3 миллиона
В Екатеринбурге закрыли продуктовый магазин за нарушение самоизоляции
В режиме самоизоляции: в Екатеринбурге на переулке Базовом скопилась гигантская пробка
Уральцев попросили не ходить на кладбища из-за клещей
«Осознал, что натворил, слишком поздно»: уралец повздорил с подругой и набросился на нее с кухонным ножом
В Екатеринбурге строители на месяц закрывают проезд по Просторной улице
Свердловская филармония вошла в пятерку самых популярных для онлайн-трансляций
Под Екатеринбургом из горящего дома спасли 31 человека
В Нижнем Тагиле для моста через пруд начали бурить скважины под сваи
«Правда. Музыка. Свобода»: Вадим Самойлов сыграет радио-сет в Екатеринбурге
Артур Зиганшин объяснил, зачем в Шарташском лесопарке вырубают деревья
Екатеринбургский Театр кукол временно переедет в здание бывшего кинотеатра «Колизей»
Евгений Куйвашев снял непогоду из своего окна и посоветовал оставаться уральцам дома
Бывшего замначальника свердловского СК, обвиняемого во взятке, освободили от домашнего ареста
В Екатеринбурге пациентов с коронавирусом начнут лечить в городской больнице №2