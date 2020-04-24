Александр Лукашев оценил динамику заражений коронавирусом в России

24 Апр 2020 2020-04-24T10:22:06+03:00

По словам вирусолога, сейчас мы выходим на плато

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в России появился повод для осторожного оптимизма в динамике заболеваемости коронавирусом в Москве и регионах. 20 апреля количество зараженных за сутки было 4 268 человек против 6 060 днем ранее. 21 апреля показатель подрос, но все же не дотянул до 6 тысяч человек. В среду цифры снова снизились.

Всю эту неделю показатели ниже, чем 19 апреля. Динамику оценил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По словам эксперта, ученые ожидали перелома в лучшую сторону по заболеваемости COVID-19. По всей видимости, положительную роль сыграли меры, принятые в Москве и Подмосковье.

- С большой долей вероятности это действительно выход на плато. Чтобы иметь полную уверенность, нужно посмотреть на цифры за пятницу, - рассказал KP.ru Александр Лукашев.

Интересную деталь привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, по словам которого, пандемия коронавируса никак не повлияла на общий уровень смертности в стране, сейчас он даже ниже на 4,5%, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU