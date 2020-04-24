24 Апр 2020 2020-04-24T10:02:51+03:00

На Урале бухгалтер украла 200 тысяч, которые должны были выплатить сотрудникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы

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В Сободо-Туринском районе Свердловской области под суд отправили бывшего главного бухгалтера. Ее обвиняют в мошенничестве и использовании своего служебного положения.

- В течение двух лет, с 2017 по 2019 года, она систематически похищала деньги с расчетного счета учреждения, где работала, в том числе внося заведомо ложные сведения в финансовую документацию, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, она украла 200 тысяч рублей, которые предназначались для зарплаты сотрудникам учреждения. На нее завели уголовное дело и направили под суд. Теперь максимальное наказание, которое ей грозит, - до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU