2020-04-24T10:02:51+03:00
Происшествия

На Урале бухгалтер украла 200 тысяч, которые должны были выплатить сотрудникам

Теперь ей грозит до шести лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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На Урале бухгалтер украла 200 тысяч, которые должны были выплатить сотрудникамНа Урале бухгалтер украла 200 тысяч, которые должны были выплатить сотрудникамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сободо-Туринском районе Свердловской области под суд отправили бывшего главного бухгалтера. Ее обвиняют в мошенничестве и использовании своего служебного положения.

- В течение двух лет, с 2017 по 2019 года, она систематически похищала деньги с расчетного счета учреждения, где работала, в том числе внося заведомо ложные сведения в финансовую документацию, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, она украла 200 тысяч рублей, которые предназначались для зарплаты сотрудникам учреждения. На нее завели уголовное дело и направили под суд. Теперь максимальное наказание, которое ей грозит, - до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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