В Екатеринбурге под суд отправили мошенницу, которая с поддельным паспортом выкупила квартиру за 2,3 миллиона

24 Апр 2020 2020-04-24T09:32:44+03:00

Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы

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В Екатеринбурге под суд отправили 29-летнюю жительницу Амурской области, которую обвиняют в мошенничестве в крупном размере. В 2018 году она вместе с двумя сообщниками через Интернет подыскала квартиру, которую в Екатеринбурге сдавали в аренду. Пользуясь паспортом, оформленным на чужое имя, она заключила договор найма, получила паспортные данные собственника квартиры и копии других необходимых документов.

- После этого она передала их сообщникам для изготовления таких подложных документов, как справки формы №40, решения суда о признании права собственности, а также выписки из ЕГРН, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Получив согласие собственника на аренду квартиры и его паспорта, она отправила ему по телефону фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о праве собственности. После этого она получила деньги за квартиру – свыше 2,3 миллионов рублей, о чем собственноручно составила расписку и подписала договор купли-продажи. И передала документы в МФЦ.

Уголовное дело, заведенное на нее, направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ей грозит за мошенничество, - до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU