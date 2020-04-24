В Екатеринбурге закрыли продуктовый магазин за нарушение самоизоляции
В Екатеринбурге приставы прикрыли продуктовый магазин на улице Пальмиро Тольятти, 13А из-за того, что владелец не исполнял указ губернатора. Он не организовал меры по усилению дезинфекционного режима в магазине и среди сотрудников.
- Не проводилась термометрия продавцов, реализующих товар, график проведения уборки помещений отсутствовал, уборка проводилась без необходимых дезинфицирующих растворов, отсутствовали бактерицидные лампы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В итоге, суд решил наказать владельца за такие грубые нарушения и закрыл магазина на 20 суток. Приставы опломбировали и опечатали все входы и выходы помещения, а бизнесмена предупредили о последствиях, если он вдруг продолжит работать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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