В Екатеринбурге закрыли продуктовый магазин за нарушение самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T09:17:58+03:00

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В Екатеринбурге приставы прикрыли продуктовый магазин на улице Пальмиро Тольятти, 13А из-за того, что владелец не исполнял указ губернатора. Он не организовал меры по усилению дезинфекционного режима в магазине и среди сотрудников.

- Не проводилась термометрия продавцов, реализующих товар, график проведения уборки помещений отсутствовал, уборка проводилась без необходимых дезинфицирующих растворов, отсутствовали бактерицидные лампы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В итоге, суд решил наказать владельца за такие грубые нарушения и закрыл магазина на 20 суток. Приставы опломбировали и опечатали все входы и выходы помещения, а бизнесмена предупредили о последствиях, если он вдруг продолжит работать.

ИСТОЧНИК KP.RU