2020-04-24T09:04:02+03:00
Общество

В режиме самоизоляции: в Екатеринбурге на переулке Базовом скопилась гигантская пробка

Кажется, водители не слышали об установленных в регионе ограничениях
Мария Трапезникова
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Фото: читатель "КП"Фото: читатель "КП"
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В Свердловской области и Екатеринбурге, предварительно, до 30 апреля введен режим самоизоляции. Это значит, что из дома можно выходить только за редким исключением: чтобы сходить до ближайшего продуктового, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома), чтобы выбросить мусор, и чтобы, если это необходимо, отправиться на работу. В последнем случае у вас для этого должно быть специальное разрешение. Нарушителей ловят полицейские.

Однако, кажется, большинство горожан не слышали об ограничениях. Как рассказали нам читатели, с самого утра в гигантской пробке стоит переулок Базовый – машины почти не двигаются.

Фото: читатель "КП"

Фото: читатель "КП"

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован 271 случай заражения коронавируса. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 71 человека. Кроме того, на ближайшие майские праздники, с 1 по 10 мая, областные власти планируют ввести пропускной режим. Однако на дачу уральцам все-таки разрешат ездить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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