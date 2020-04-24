2020-04-24T08:52:41+03:00
Общество

Уральцев попросили не ходить на кладбища из-за клещей

В области зафиксировано 1 142 укушенных
Мария Трапезникова
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Уральцев попросили не ходить на кладбища из-за клещейУральцев попросили не ходить на кладбища из-за клещейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эпидемиологи и власти попросили жителей Свердловской области временно не ходить на кладбища из-за активизировавшихся клещей. Кроме того, не так давно главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому временно отменяются все массовые религиозные мероприятия – за исключением похорон.

Как отметили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, на сегодняшний день в Свердловской области уже зафиксировано 1 142 укушенных. А это в 2,6 раз больше, чем в аналогичные даты в прошлом году. Начать обработку парков, скверов и лесов должны были с конце апреля, однако из-за ухудшившейся погоды ее перенесли на начало мая.

- Мы понимаем важность традиций для наших жителей. Но мы также понимаем и ту меру опасности, которую представляют скопления людей в Родительский день, - рассказал вице-губернатор Сергей Бидонько.

Не так давно мы рассказывали о том, что в регионе официально зарегистрирован первый случай клещевого энцефалита. Помимо этого, на сегодняшний день в области – 271 случай коронавируса. При этом 71 человека медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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