«Осознал, что натворил, слишком поздно»: уралец повздорил с подругой и набросился на нее с кухонным ножом

24 Апр 2020 2020-04-24T08:04:41+03:00

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В Кировграде, что в Свердловской области на местного 51-летнего жителя завели уголовное дело. Его подозревают в убийстве сожительницы. 19 апреля во время пьяного застолья они сильно поссорились, мужчина не справился со злостью и набросился на подругу с кухонным ножом.

- Он причинил своей сожительнице колото-резаное ранение в области груди, - уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – От полученной раны потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Осознав, что натворил, мужчина сам вызвал скорую помощь. По данным пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, на момент прибытия полицейских он все еще был в квартире. Он признался во всем силовикам и указал, где лежит нож. Оказалось, ранее мужчина уже был судим за грабеж, разбойные нападения и оскорбление представителей власти.

- В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств, - добавили в пресс-службе СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU