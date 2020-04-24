В Екатеринбурге строители на месяц закрывают проезд по Просторной улице

24 Апр 2020 2020-04-24T07:45:45+03:00

С 18 мая по 17 июня там будут восстанавливать элементы благоустройства

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В Екатеринбурге строители компании «Атомстройкомплекс» на месяц закроют движение для всех транспортных средств по улице Просторной – от Павлодарской до проезда к дому №73 по улице Просторной. Ограничения продлятся с 18 мая по 17 июня.

Фото: Яндекс.Карты

- Это необходимо в связи с восстановлением элементов благоустройства, нарушенных при строительстве сетей водоснабжения, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Строители просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. А водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU