Свердловская филармония вошла в пятерку самых популярных для онлайн-трансляций

24 Апр 2020 2020-04-24T07:18:02+03:00

За первую неделю работы в режиме онлайн ее концерты посмотрели больше 140 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первую неделю работы в режиме онлайн ее концерты посмотрели больше 140 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Туристический портал «ТурСтат» решил составить рейтинг лучших филармоний России для просмотра онлайн-трансляций различных концертов классической музыки на официальных сайтах и соцсетях. Свердловская филармония оказалась в пятерке популярных.

- Ее опередили только Московская филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича, Новосибирская государственная филармония, Московская областная филармония, - рассказали в пресс-службе портала.

Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций концертов на сайтах и в соцсетях.

Напомним, за первую неделю работы в режиме онлайн выступления музыкантов Свердловской филармонии посмотрели больше 140 тысяч зрителей - количество онлайн-посетителей превысило вместимость Большого зала филармонии в 200 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU