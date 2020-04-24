Свердловская филармония вошла в пятерку самых популярных для онлайн-трансляций
Туристический портал «ТурСтат» решил составить рейтинг лучших филармоний России для просмотра онлайн-трансляций различных концертов классической музыки на официальных сайтах и соцсетях. Свердловская филармония оказалась в пятерке популярных.
- Ее опередили только Московская филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича, Новосибирская государственная филармония, Московская областная филармония, - рассказали в пресс-службе портала.
Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций концертов на сайтах и в соцсетях.
Напомним, за первую неделю работы в режиме онлайн выступления музыкантов Свердловской филармонии посмотрели больше 140 тысяч зрителей - количество онлайн-посетителей превысило вместимость Большого зала филармонии в 200 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU