Под Екатеринбургом из горящего дома спасли 31 человека

24 Апр 2020 2020-04-24T06:35:55+03:00

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Минувшей ночью в Березовском, что под Екатеринбургом, произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 01:32 о том, что на улице Максима Горького в жилом доме вспыхнула квартира. На место выехали три бригады спасателей.

- На площади в два квадратных метра повреждена входная дверь квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали по лестницам 31 жильца, включая двух детей. Из них четырем понадобились маски «Самоспасатель». Но, к счастью, никто не пострадал. А пожар потушили в течение пяти минут.

ИСТОЧНИК KP.RU