В Нижнем Тагиле для моста через пруд начали бурить скважины под сваи

24 Апр 2020 2020-04-24T06:24:18+03:00

Эти работы могут закончить уже в течение года

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В Нижнем Тагиле стартовал новый этап строительства долгожданного моста через Нижнетагильский пруд. На участке уже начали бурить первые скважины под сваи, которые необходимы для обустройства опор. По словам главы города Владислава Пинаева, все работы ведутся строго по плану, несмотря на пандемию коронавируса.

- Мы выдерживаем сроки, предусмотренные контрактом. Строительство останавливаться не будет. Мост должен быть построен к 300-летию в соответствии с достигнутыми договоренностями, - рассказал мэр города.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Мост будет стоять на восьми опорах. Две соорудят на берегу, еще шесть – в воде. Под первую и восьмую опоры будет устроено по 11 свай, под остальные – по 22 сваи. Работы будут вестись круглосуточно.

Параллельно с бурением скважин на подъездных дорогах ведется отсыпка, а также заканчивается расчистка территории. Сейчас на участке работают порядка 100 специалистов и 65 спецмашин. По словам мэрии Нижнего Тагила, возведение опор может быть завершено уже в течение этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU