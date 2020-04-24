2020-04-24T00:27:32+03:00
Звезды

«Правда. Музыка. Свобода»: Вадим Самойлов сыграет радио-сет в Екатеринбурге

Основатель группы «Агата Кристи» 24 апреля играет на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»
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Вадим Самойлов. Фото: Дмитрий Лифанцев, Ольга ЕмельянцеваВадим Самойлов. Фото: Дмитрий Лифанцев, Ольга Емельянцева
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24 апреля в 14 часов на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» прямо в студии отгремит второй концерт проекта «Правда. Музыка. Свобода». Трансляция будет вестись в прямом радиоэфире, а также в наших соцсетях.

Участниками встречи станут основатель и один из лидеров группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, а также музыкант и организатор Ural Music Night Арсений Негодяев, лидер группы ТимерТау Семен Чеурин и режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков.

Ведущие эфира – Андрей Белоусов и Роман Сухих, вместе с ними гости обсудят острую городскую повестку: подпольные вечеринки, ограничения на продажу алкоголя и свободу передвижения, как заниматься саморазвитием в это непростое время и как изменится наш привычный уклад жизни, когда все закончится.

Фото: КП

Фото: КП

Эфир начнется в 14:00 на волнах:

- 92.3 FM (Екатеринбург) - 96.6 FM (Нижний Тагил) - 89.5 FM (Серов)

Присоединяйтесь к Трансляция пройдет на площадках «Комсомольской правды» на сайте ural.kp.ru, в группе Вконтакте и в Instagram.

Гости:

Вадим Самойлов - основатель и один из лидеров группы Агата Кристи, продюсер, композитор.

Арсений Негодяев – музыкант групп «Парад Большой Головы» и Apolojazz, организатор концертов и человек мира. В эту пятницу мы будем разговаривать с ним о позитивном: - как начать заниматься саморазвитием, вести стримы и даже получать за это донат; - чем живут музыканты сейчас и ждут ли фестивальный сезон?

Антон Бутаков – главный режиссер Центра современной драматургии а Екатеринбурге. С Антоном мы обсудим злободневные темы: - выживание театров и онлайн-искусство; - как изменится мир после изоляции.

Семён Чеурин - лидер группы ТимерТау и основатель музыкального творческого комплекса Umbrella. С Семёном мы обсудим: - ограничение гражданских и творческих свобод, чем сейчас зарабатывают музыканты; - как на творческую индустрию повлияет введение «сухого закона» и финансовый кризис; - будут ли в этом году живые концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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