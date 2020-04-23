2020-04-23T20:05:13+03:00
Общество

Артур Зиганшин объяснил, зачем в Шарташском лесопарке вырубают деревья

Директор парка ответил обеспокоенным общественникам Директор парка ответил обеспокоенным общественникам
Алина СУРИНА
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В Шарташском парке деревья вырубать не будутВ Шарташском парке деревья вырубать не будутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Артур Зиганшин объяснил, зачем в Шарташском лесопарке вырубают деревья. Директор парка ответил обеспокоенным общественникам. Артур Зиганшин заверил екатеринбуржцев, что на территории лесопарка деревья никто не вырубает. Это запрещено, так как парк является особо охраняемой природной территорией. Все срубленные деревья, за которые переживали общественники, вырублены возле дороги, которую планируют расширить.

- Улица Отдыха еще с прошлого века всегда была дорогой, в советские годы по ней ездил автобус, который привозил людей в санатории, детские лагеря, на оздоровительные базы, - написал Артур Зиганшин на своей странице в Facebook. - Конечно, и мне больно и неприятно видеть как рубят деревья, но я ответственно заставляю, что никакой застройки или уничтожения Шарташского лесопарка не будет! А все, кто распространяет подобные слухи, ошибается или специально нагнетает ситуацию.

Артур Зиганшин рассказал, что, для того чтобы сделать удобную широкую вело-пешеходную дорожку, проложить коммуникации, установить освещение, необходимо было ее расширить. А те деревья, которые попали под снос, находились в полосе отвода дороги и не относятся к парку. Он также отметил, что все, реализуемые проекты прошли все положенные экспертизы, в том числе экологическую.

Инспекторы ежедневно ведут мониторинг строительных работ в парке. Директор Шарташского парка рассказал, что в парке проводится также санитарная рубка. Прежде всего убираются больные деревья или аварийные, которые представляют опасность для посетителей.

- Бывают деревья, которые упали от ветра, но еще висят на соседних. Работа проводилась всегда – и до моего прихода, ежегодно. Но почему-то сложилось мнение, что пришел Зиганшин и началась вырубка. Считают, что Зиганшин пришел и начал ломать, рубить, копать, - написал Артур Зиганшин.

Директор парка предложил всем у кого есть вопросы или комментарии по реновации Шарташского лесопарка обращаться на официальный сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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