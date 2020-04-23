Екатеринбургский Театр кукол временно переедет в здание бывшего кинотеатра «Колизей»

23 Апр 2020 2020-04-23T19:22:16+03:00

Там он будет находиться пока в здании, где обычно проходят постановки, не проведут капитальный ремонт

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Театр кукол переедет в здание бывшего кинотеатра «Колизей». Там он будет находиться пока в здании, где обычно проходят постановки, не проведут капитальный ремонт. В здании отремонтируют фойе и залы, поставят удобные кресла-трансформеры и установят современное световое и звуковое оборудование. Согласно проекту в театре появятся витражные окна и фигуры кинетического театра под названием «Время чудес».

- Сложившаяся эпидемиологическая ситуация пока не позволяет проводить массовые мероприятия, в том числе, с участием маленьких горожан. Поэтому рабочие не теряют времени и уже во всю готовят историческое здание к приёму юных гостей, чтобы после завершения ограничительных мер, герои сказок встретили жителей города в новом и уютном мест, - рассказали в администрации города.

Последнюю реставрацию в театре проводили больше 20 лет назад. Начавшуюся реконструкцию планируют завершить к началу театрального сезона 2021 года. До этого времени постановки Екатеринбургского театра кукол будут проходить в ТЮЗе, Камерном театре, ЦК«Урал» и других площадках города.

ИСТОЧНИК KP.RU