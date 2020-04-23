23 Апр 2020 2020-04-23T18:45:44+03:00

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Евгений Куйвашев снял непогоду из своего окна и посоветовал оставаться уральцам дома. Таким образом, губернатор в очередной раз напомнил о необходимости самоизоляции. Видео глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.

- Вы видите, что творится. Сегодня и погода нам говорит, что нужно оставаться дома. Здоровья вам всем, берегите себя, - обратился к уральцам губернатор.

evgenykuyvashev Евгений Куйвашев снял непогоду и призвал подписчиков оставаться дома

Напомним, вчера Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции. Для этого количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией должно снижаться в течение двух недель. По словам губернатора, это общие принципы, которыми руководствуются эпидемиологи и власти во всем мире.

ИСТОЧНИК KP.RU