2020-04-23T18:34:23+03:00
Происшествия

Бывшего замначальника свердловского СК, обвиняемого во взятке, освободили от домашнего ареста

Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга
Евгений Стоянов
Поделиться:
Суд выбрал меру пресечения, связанную с запретом определенных действийСуд выбрал меру пресечения, связанную с запретом определенных действийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бывшего замначальника следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого во взятке в особо крупном размере, освободили из под домашнего ареста. Соответствующее решение 23 апреля принял Ленинский районный суд. Следствие ходатайствовало о продлении для Бусылко срока домашнего ареста, но суд следователям отказал.

- Избранная в отношении Михаила Бусылко мера пресечения в виде домашнего ареста изменена судом на запрет определенных действий, - уточнили в пресс-службе свердловского облсуда.

Теперь Михаил Бусылко должен своевременно и самостоятельно являться по вызову в следственные органы и в суд.

- Ему запрещено общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу, за исключением следователя, защитников и контролирующего органа, - уточнили в облсуде.

Также бывшему высокопоставленному следователю запрещено получать и отправлять корреспонденцию, в том числе письма, телеграммы, посылки и электронные послания. Кроме того, Бысылко запрещено вести переговоры, связанные с его уголовным делом, по интернету.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан в конце ноября 2019 года при получении взятки. Деньги предназначались за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вскоре суд отправил силовика под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Артур Зиганшин объяснил, зачем в Шарташском лесопарке вырубают деревья
Екатеринбургский Театр кукол временно переедет в здание бывшего кинотеатра «Колизей»
Евгений Куйвашев снял непогоду из своего окна и посоветовал оставаться уральцам дома
Бывшего замначальника свердловского СК, обвиняемого во взятке, освободили от домашнего ареста
В Екатеринбурге пациентов с коронавирусом начнут лечить в городской больнице №2
Все поезда дальнего следования холдинга «РЖД» оснащены бесконтактными термометрами
В полиции опровергли информацию об оштрафованном в Екатеринбурге за нарушение режима самоизоляции волонтере
Евгений Куйвашев прокомментировал введение пропусков в Свердловской области
На Урале оштрафовали «Леща», который распространял фейки о коронавирусе, чтобы накрутить подписчиков в Instagram
Сотрудники свердловского ГИБДД начали ловить нарушителей ПДД и самоизоляции с помощью мобильного приложения
Из-за коронавируса уральцам разрешили не проводить проверку счетчиков до следующего года
Горный мастер и малахитовые шкатулки: свердловские чиновники потратят миллион рублей из бюджета на сувениры
За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчан
Грозит до 20 лет тюрьмы: в Екатеринбурге поймали мужчину, который устроил дома оранжерею конопли
В Екатеринбурге установили 30 тепловизоров, чтобы следить за температурой пассажиров
«Вы можете петь и даже танцевать»: уральцев позвали рассказать историю своей семьи в период войны
«На них не было спасательных жилетов»: на Белоярском водохранилище едва не утонули два рыбака
Как в Екатеринбурге отметят День весны и труда 1 Мая: флешмобы и много полиции
В Екатеринбурге стартует онлайн-запись в детские школы искусств
Из-за коронавируса заморожен проект ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском
«Каждая весточка из внешнего мира – радость для них»: екатеринбуржцев зовут отправить добрые письма одиноким бабушкам и дедушкам
При покупке билета пассажиры «РЖД» должны указывать контактную информацию
Студенты из Екатеринбурга выхаживают оголодавших животных из «Парка Сказов»
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
В Екатеринбурге почти на месяц закрывают от машин переулок Широкий