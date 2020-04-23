Бывшего замначальника свердловского СК, обвиняемого во взятке, освободили от домашнего ареста

23 Апр 2020 2020-04-23T18:34:23+03:00

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Бывшего замначальника следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого во взятке в особо крупном размере, освободили из под домашнего ареста. Соответствующее решение 23 апреля принял Ленинский районный суд. Следствие ходатайствовало о продлении для Бусылко срока домашнего ареста, но суд следователям отказал.

- Избранная в отношении Михаила Бусылко мера пресечения в виде домашнего ареста изменена судом на запрет определенных действий, - уточнили в пресс-службе свердловского облсуда.

Теперь Михаил Бусылко должен своевременно и самостоятельно являться по вызову в следственные органы и в суд.

- Ему запрещено общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу, за исключением следователя, защитников и контролирующего органа, - уточнили в облсуде.

Также бывшему высокопоставленному следователю запрещено получать и отправлять корреспонденцию, в том числе письма, телеграммы, посылки и электронные послания. Кроме того, Бысылко запрещено вести переговоры, связанные с его уголовным делом, по интернету.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан в конце ноября 2019 года при получении взятки. Деньги предназначались за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Вскоре суд отправил силовика под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU