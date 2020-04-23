В Екатеринбурге пациентов с коронавирусом начнут лечить в городской больнице №2
Пациентов с коронавирусом начнут лечить в городской больнице №2. Зараженных COVID-19 могут перенаправить из больницы №6, в которой сейчас большая нагрузка. Пока госпитализация продолжается в штатном режиме за счет выписки пациентов.
- В ближайшее время возможно принятие решений о маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус в другие перепрофилированные для этого медицинские учреждения. В частности, в отделение городской больницы №2, где созданы необходимые условия, - рассказали в оперштабе.
Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день зарегистрирован 271 человек, заразившийся COVID-19. За время пандемии медикам удалось вылечить 71 уральца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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