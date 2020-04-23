В Екатеринбурге пациентов с коронавирусом начнут лечить в городской больнице №2

23 Апр 2020 2020-04-23T18:24:53+03:00

В больнице №6 сейчас большая нагрузка по больным коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зараженных COVID-19 могут перенаправить из больницы №6, в которой сейчас большая нагрузка

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Пациентов с коронавирусом начнут лечить в городской больнице №2. Зараженных COVID-19 могут перенаправить из больницы №6, в которой сейчас большая нагрузка. Пока госпитализация продолжается в штатном режиме за счет выписки пациентов.

- В ближайшее время возможно принятие решений о маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус в другие перепрофилированные для этого медицинские учреждения. В частности, в отделение городской больницы №2, где созданы необходимые условия, - рассказали в оперштабе.

Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день зарегистрирован 271 человек, заразившийся COVID-19. За время пандемии медикам удалось вылечить 71 уральца.

ИСТОЧНИК KP.RU