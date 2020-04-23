2020-04-23T17:53:50+03:00
Общество

Все поезда дальнего следования холдинга «РЖД» оснащены бесконтактными термометрами

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель
Поделиться:
Замеры температуры проводятся сразу после отправления поездаЗамеры температуры проводятся сразу после отправления поездаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Для обеспечения безопасности своих пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдинг «РЖД» снабдил бесконтактными инфракрасными термометрами все поезда дальнего следования, включая высокоскоростные поезда «Сапсан» и скоростные поезда «Ласточка».

Устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Исправность их работы проверяется перед отправлением в рейс.

Замеры температуры проводятся сразу после отправления поезда, их частота рекомендована врачами и зависит от дальности поездки: не менее одного раза за рейс, если поезд находится в пути до 5 часов, и не реже двух раз в сутки, если поездка более длительная. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.

Перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.

Во всех поездах проводят тщательную уборку не реже 4 раз в сутки. После каждого рейса в депо проводится специальная обязательная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все поезда дальнего следования холдинга «РЖД» оснащены бесконтактными термометрами
В полиции опровергли информацию об оштрафованном за нарушение режима самоизоляции волонтере
Евгений Куйвашев прокомментировал введение пропусков в Свердловской области
На Урале оштрафовали «Леща», который распространял фейки о коронавирусе, чтобы накрутить подписчиков в Instagram
Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей ПДД и самоизоляции с помощью мобильного приложения
Из-за коронавируса уральцам разрешили не проводить проверку счетчиков до следующего года
Горный мастер и малахитовые шкатулки: свердловские чиновники потратят миллион рублей из бюджета на сувениры
За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчан
Грозит до 20 лет тюрьмы: в Екатеринбурге поймали мужчину, который устроил дома оранжерею конопли
В Екатеринбурге установили 30 тепловизоров, чтобы следить за температурой пассажиров
«Вы можете петь и даже танцевать»: уральцев позвали рассказать историю своей семьи в период войны
«На них не было спасательных жилетов»: на Белоярском водохранилище едва не утонули два рыбака
Как в Екатеринбурге отметят День весны и труда 1 Мая: флешмобы и много полиции
В Екатеринбурге стартует онлайн-запись в детские школы искусств
Из-за коронавируса заморожен проект ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском
«Каждая весточка из внешнего мира – радость для них»: екатеринбуржцев зовут отправить добрые письма одиноким бабушкам и дедушкам
При покупке билета пассажиры «РЖД» должны указывать контактную информацию
Студенты из Екатеринбурга выхаживают оголодавших животных из «Парка Сказов»
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
В Екатеринбурге почти на месяц закрывают от машин переулок Широкий