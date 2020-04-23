В полиции опровергли информацию об оштрафованном за нарушение режима самоизоляции волонтере
В полиции опровергли информацию об оштрафованном за нарушение режима самоизоляции волонтере. По информации главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, человек, которого привлекли к ответственности не имеет отношение в добровольцам, доставляющим продукты нуждающимся екатеринбуржцам.
- Человек, в отношении которого действительно составлен материал, не является официальным представителем добровольческих организаций, в том числе не имеет отношения к волонтерскому штабу #немузеймусора, - рассказал Валерий Горелых.
Напомним, днем мы писали, что добровольцы заявили, что обратились за помощью в Гордуму Екатеринбурга после того, как одного из волонтеров оштрафовали за нарушение режима самоизоляции как раз тогда, когда он развозил на машине продукты пенсионерам и всем нуждающимся.
ИСТОЧНИК KP.RU