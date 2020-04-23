23 Апр 2020 2020-04-23T17:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Евгений Куйвашев прокомментировал введение пропусков в Свердловской области. Глава региона ответил уральцам, обеспокоенным ограничительными мерами из-за коронавируса, в своем Instagram. Пока окончательных решений по пропускной системе в Свердловской области нет. Но, по словам губернатора, их введение - один из возможных сценариев.

- Я сам не сторонник излишнего контроля за любыми сферами жизни, и не считаю, что в нашем регионе будет необходимость вводить пропускную систему поголовно для всех, - написал Евгений Куйвашев.

Губернатор рассказал, что к нему постоянно поступает информация о том, что жители региона даже после поездок за рубеж или в Москву, где гораздо больше заболевших, не соблюдают режим самоизоляции. При этом уральцы, вернувшись домой, даже не пытаются сократить количество своих встреч с другими людьми. Поэтому, по словам Евгения Куйвашева пропускную систему могут ввести только по этой причине - чтобы те люди, которые могут быть разносчиками инфекции, соблюдали карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU