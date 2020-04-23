На Урале оштрафовали «Леща», который распространял фейки о коронавирусе, чтобы накрутить подписчиков в Instagram

23 Апр 2020 2020-04-23T17:09:22+03:00

Мужчина пообещал, что больше не будет распространять подобные данные. Фото: Валерий Горелых

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Суд выписал штраф уральцу по имени Александр, который запугивал жителей Краснотурьинска страшилками о коронавирусе. Мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Напомним, на след распространителя фейков полиция вышла в начале апреля. Как рассказывал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, нарушителем оказался 35-летний проходчик горнодобывающего предприятия, который в более узких кругах известен по прозвищу «Лещ». До этого мужчина был судим за изнасилование и отбывал срок в колонии в Новой Ляле. Мужчина распространял информацию о том, что в Карпинске и Североуральске якобы зафиксировали большое число заболевших коронавирусом.

В итоге полиция завела на любителя информационных уток административное производство за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.

- 28 марта я у себя на странице в Instagram разместил информацию о заболевших коронавирусом. Данную информацию я не проверил. А когда проверил, она оказалась ложной, - оправдывается «Лещ» на видео, снятом полицейскими.

Вскоре Александр удалил данное видео и закрыл свою страницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/775063" frameborder="0"></iframe> "Лещ" извинился за то, что распространял фейки о коронавирусе.

В итоге суд, рассмотрев материалы полиции, принял решение оштрафовать "Леща".

- Судья судебного участка № 3 Краснотурьинска Татьяна Сёмкина, рассмотрев материалы территориального ОВД, признала обвиняемого виновным и назначила ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - рассказал Валерий Горелых.

На видео, снятом полицией, "Лещ" пообещал, что больше не будет размещать подобные видео и попросил его извинить.

Напомним, что это не первый случай, когда уральцев наказывают за распространение фейков о коронавирусной инфекции. Ранее полиция задержала мужчину, который писал в соцсетях о том, что власти скрывают реальное число погибших от вируса и женщину, распространявшую информацию о закрытии границ в Екатеринбурге. Их также оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU