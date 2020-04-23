2020-04-23T16:53:46+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей ПДД и самоизоляции с помощью мобильного приложения

Информацию о нарушениях передают камеры, установленные на дорогах
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей ПДД и самоизоляции с помощью мобильного приложения. Также приложение «Мобильный розыск» позволяет выявить транспортные средства, находящиеся в розыске, водителей-бесправников, а также находить автомобили, чьи собственники умерли, а водители таких машин игнорируют ПДД, уходя от ответственности. Информацию о нарушениях в мобильное приложение поступает от камер фотовидеофиксации, установленных на дорогах.

- При несении службы экипаж ГИБДД выставляется недалеко от стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, - рассказали в ГИБДД Свердловской области. - Мобильное устройство с приложением посредством беспроводной связи соединяется с камерами, и в случае если камера засекает подозрительный автомобиль из загруженного в приложение списка, то на экране смартфона отображается снимок машины, ее госномер и причина, по которой данный автомобиль был выделен в потоке.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

После этого госавтоинспекторы останавливают автомобиль и проверяют водителя. Сейчас в базе приложения около 33 тысяч автомобилей. Эта цифра ежедневно обновляется. В ГИБДД рассказали, что информацию о машинах умерших собственников для приложения предоставляют ЗАГСы. Госномера автомобилей, которыми могут управлять водители, ранее лишенные права управления, имеется в базах ГИБДД. В период мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в базу добавляются автомобили, чьи владельцы обязаны соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все поезда дальнего следования холдинга «РЖД» оснащены бесконтактными термометрами
В полиции опровергли информацию об оштрафованном за нарушение режима самоизоляции волонтере
Евгений Куйвашев прокомментировал введение пропусков в Свердловской области
На Урале оштрафовали «Леща», который распространял фейки о коронавирусе, чтобы накрутить подписчиков в Instagram
Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей ПДД и самоизоляции с помощью мобильного приложения
Из-за коронавируса уральцам разрешили не проводить проверку счетчиков до следующего года
Горный мастер и малахитовые шкатулки: свердловские чиновники потратят миллион рублей из бюджета на сувениры
За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчан
Грозит до 20 лет тюрьмы: в Екатеринбурге поймали мужчину, который устроил дома оранжерею конопли
В Екатеринбурге установили 30 тепловизоров, чтобы следить за температурой пассажиров
«Вы можете петь и даже танцевать»: уральцев позвали рассказать историю своей семьи в период войны
«На них не было спасательных жилетов»: на Белоярском водохранилище едва не утонули два рыбака
Как в Екатеринбурге отметят День весны и труда 1 Мая: флешмобы и много полиции
В Екатеринбурге стартует онлайн-запись в детские школы искусств
Из-за коронавируса заморожен проект ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском
«Каждая весточка из внешнего мира – радость для них»: екатеринбуржцев зовут отправить добрые письма одиноким бабушкам и дедушкам
При покупке билета пассажиры «РЖД» должны указывать контактную информацию
Студенты из Екатеринбурга выхаживают оголодавших животных из «Парка Сказов»
ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на самоизоляции
В Екатеринбурге почти на месяц закрывают от машин переулок Широкий