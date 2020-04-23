23 Апр 2020 2020-04-23T16:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей ПДД и самоизоляции с помощью мобильного приложения. Также приложение «Мобильный розыск» позволяет выявить транспортные средства, находящиеся в розыске, водителей-бесправников, а также находить автомобили, чьи собственники умерли, а водители таких машин игнорируют ПДД, уходя от ответственности. Информацию о нарушениях в мобильное приложение поступает от камер фотовидеофиксации, установленных на дорогах.

- При несении службы экипаж ГИБДД выставляется недалеко от стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, - рассказали в ГИБДД Свердловской области. - Мобильное устройство с приложением посредством беспроводной связи соединяется с камерами, и в случае если камера засекает подозрительный автомобиль из загруженного в приложение списка, то на экране смартфона отображается снимок машины, ее госномер и причина, по которой данный автомобиль был выделен в потоке.

Фото: ГИБДД Свердловской области

После этого госавтоинспекторы останавливают автомобиль и проверяют водителя. Сейчас в базе приложения около 33 тысяч автомобилей. Эта цифра ежедневно обновляется. В ГИБДД рассказали, что информацию о машинах умерших собственников для приложения предоставляют ЗАГСы. Госномера автомобилей, которыми могут управлять водители, ранее лишенные права управления, имеется в базах ГИБДД. В период мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в базу добавляются автомобили, чьи владельцы обязаны соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU