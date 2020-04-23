2020-04-23T17:04:53+03:00
Общество

Из-за коронавируса уральцам разрешили не проводить проверку счетчиков до следующего года

Снимать показания приборов без проверки можно будет до 1 января 2021 года
Алина СУРИНА
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Показания приборов для расчета оплаты коммунальных услуг будут принимать без учета проверкиПоказания приборов для расчета оплаты коммунальных услуг будут принимать без учета проверкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за коронавируса уральцам разрешили не проводить проверку счетчиков до следующего года. Снимать показания таких приборов можно будет до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек. При этом принимать показания счетчиков для расчета оплаты коммунальных услуг будут в обычном режиме. Штрафы и пени взыскивать не будут. Об этом сообщили в уральском Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

- Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения в условиях распространения коронавирусной инфекции, - рассказали в департаменте информационной политики. - Они регулируются постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Жителей региона просят обратить внимание на изменение сроков проверки. Уральцам напомнили, что на рынке услуг поверки бытовых приборов учета могут действовать мошенники. Вся поступающая информация об обязательной поверке счетчиков до конца 2020 года является ложной и не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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