Горный мастер и малахитовые шкатулки: свердловские чиновники потратят миллион рублей из бюджета на сувениры
Управление делами губернатора Свердловской области решило потратить около одного миллиона рублей на сувениры для протокольных мероприятий. Соответствующий контракт размещен на официальном портале госзакупок.
Речь идет о «минералогической горке в деревянном футляре», фигурке «горный мастер с тачкой», а также о «шкатулке с ручкой из малахита и долерита». Каждый из сувениров планируют закупить в количестве 16 штук.
- Изделие представляет собой расположенную на подставке (основании) единую композицию в виде скалы или горки, выполненную из натуральных поделочных камней: горного хрусталя, турмалина, аметиста, тигрового глаза, сердолика, яшмы, малахита, кальцита, амазонита, - говорится в описании к первому изделию (минералогической горке).
Фигурка горного мастера должна быть выполнена вручную – из латуни и натуральных природных камней: змеевика, горного хрусталя, кварца, мориона, уваровита, сердолика, родонита, яшмы, авантюрина, малахита, стильбита, аметиста, оникса мраморного, нефрита, агата.
На минералогические горки из областного бюджета планируют выделить 454 тысячи рублей, шкатулки обойдутся в 301 тысячу, а на фигурки горных мастеров потратят 217 тысяч. Общая цена контракта составляет 972 800 рублей. Аукцион, где определят подрядчика, который изготовит сувениры, проведут 6 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU