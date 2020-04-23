Горный мастер и малахитовые шкатулки: свердловские чиновники потратят миллион рублей из бюджета на сувениры

23 Апр 2020 2020-04-23T16:09:55+03:00

На 16 малахитовых шкатулок потратят чуть больше 300 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Управление делами губернатора Свердловской области решило потратить около одного миллиона рублей на сувениры для протокольных мероприятий. Соответствующий контракт размещен на официальном портале госзакупок.

Речь идет о «минералогической горке в деревянном футляре», фигурке «горный мастер с тачкой», а также о «шкатулке с ручкой из малахита и долерита». Каждый из сувениров планируют закупить в количестве 16 штук.

- Изделие представляет собой расположенную на подставке (основании) единую композицию в виде скалы или горки, выполненную из натуральных поделочных камней: горного хрусталя, турмалина, аметиста, тигрового глаза, сердолика, яшмы, малахита, кальцита, амазонита, - говорится в описании к первому изделию (минералогической горке).

Фигурка горного мастера должна быть выполнена вручную – из латуни и натуральных природных камней: змеевика, горного хрусталя, кварца, мориона, уваровита, сердолика, родонита, яшмы, авантюрина, малахита, стильбита, аметиста, оникса мраморного, нефрита, агата.

На минералогические горки из областного бюджета планируют выделить 454 тысячи рублей, шкатулки обойдутся в 301 тысячу, а на фигурки горных мастеров потратят 217 тысяч. Общая цена контракта составляет 972 800 рублей. Аукцион, где определят подрядчика, который изготовит сувениры, проведут 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU