2020-04-23T15:05:53+03:00
Общество

За сутки медики обследовали на коронавирус больше трех тысяч свердловчан

Официально в регионе зафиксирован 271 случай заражения
Мария Трапезникова
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Официально в регионе зафиксирован 271 случай зараженияОфициально в регионе зафиксирован 271 случай зараженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 23 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 3 305 исследований проб на коронавирус. Напомним, анализы берут только у тех, у кого для этого есть показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.

- За судки медики обследовали 3 123 человека. Всего с начала февраля специалисты провели 65 712 исследований и обследовано 57 813 человек, - рассказали в оперштабе.

На сегодняшний день число зараженных в Свердловской области насчитывает 271 человека. За все время медикам удалось поставить на ноги 71 уральца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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