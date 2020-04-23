Грозит до 20 лет тюрьмы: в Екатеринбурге поймали мужчину, который устроил дома оранжерею конопли

23 Апр 2020 2020-04-23T14:55:22+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Задержали его в собственном доме – увидев полицейских, он кинулся бежать, но его вовремя поймали. В квартире у него силовики обнаружили 20 кустов конопли, упаковки, электронные весы и предметы, которые нужны для изготовления и употребления наркотиков.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Масса высушенного наркотика, обнаруженного в квартире подозреваемого, составила порядка 450 граммов, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Мужчина не имеет регистрации и снимает эту квартиру у знакомого. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал программистом-разработчиком.

На мужчину завели уголовное дело. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до 20 лет тюрьмы. До решения суда его поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU