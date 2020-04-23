В Екатеринбурге установили 30 тепловизоров, чтобы следить за температурой пассажиров

23 Апр 2020 2020-04-23T14:38:14+03:00

Их поставили в автовокзалах, на ЖД вокзале, в метро и аэропорту Кольцово

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В Екатеринбурге установили 30 тепловизоров. Ими оборудовали Южный и Северный автовокзалы, железнодорожный вокзал, аэропорт Кольцово, а также все станции метро. Их поставили на входах и выходах, а также в зонах досмотра и выдачи багажа.

Тепловизоры позволяют распознавать людей с повышенной температурой – это происходить дистанционно, не замедляя движения и позволяя людям сохранять социальную дистанцию.

- Принцип прост: каждый человек выделяет инфракрасные излучения, тепловизор их считывает и передает на экран температуру тела, а встроенная видеокамера позволяет оператору быстро сориентироваться, - рассказал директор департамента по развитию информационных ресурсов Уральского оптико-механического завода Алексей Выставкин. – При выявлении температуры 37 градусов и выше оборудование издает звуковой сигнал и визуальный маркер выделяет на экране конкретного человека.

Погрешность у него крайне низкая, верхняя граница температуры – 42 градуса. В течение нескольких дней аппараты пройдут тестирование и после их полноценно запустят в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU