2020-04-23T14:24:16+03:00
Общество

«Вы можете петь и даже танцевать»: уральцев позвали рассказать историю своей семьи в период войны

Онлайн-марафон запускает администрация Екатеринбурга
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Мэрия Екатеринбурга запускает онлайн-марафон «75 часов рассказов о войне», в рамках которой горожане смогут поделиться семейными историями времен Великой Отечественной войны. В проекте примут участие как известные уральцы – музыканты, актеры, бизнесмены, политики и журналисты, так и все желающие.

- Это хорошая возможность сохранить нашу семейную память о войне, рассказы дедушек и бабушек, поделиться воспоминаниями о подвиге целого поколения-победителей с детьми и внуками, - рассказал глава города Александр Высокинский. – Проект позволит объединиться в преддверии важной для каждого из нас даты. Пусть в онлайне, но мы будем вместе.

Чтобы присоединиться к акции, нужно записать видео длиной от 5 до 15 минут с рассказом истории своей семьи, выложить его на своей странице во «ВКонтакте» и добавить хэштег «#75часов». Если вы не хотите записывать видео, можно поделиться своей историей письменно, проиллюстрировав ее архивными фотографиями. А кураторы помогут этим историям быть озвученными.

- Марафон будет состоять из сотен коротких видео, которые мы предлагаем вам записать из дома. В кадре вы можете не только говорить, но и петь, читать стихи, показывать фотографии, семейные артефакты военных лет и даже танцевать, - поделилась автор и куратор проекта Катерина Доник.

Истории кураторы начнут собирать уже с сегодняшнего дня, 23 апреля, и до 5 мая. После завершения акции все видеозаписи будут переданы городской архив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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