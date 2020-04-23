2020-04-23T14:05:03+03:00
Общество

«На них не было спасательных жилетов»: на Белоярском водохранилище едва не утонули два рыбака

Их сумели спасти сотрудники МЧС, однако третьего мужчину, который с ними был в лодке, до сих пор не нашли
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня утром, около 10:30, в диспетчерскую службу МЧС поступило тревожное сообщение о происшествии с рыбаками на Белоярском водохранилище, что в Свердловской области. Оказалось, что в районе между третьей и четвертой заводью перевернулась лодка, в которой находились трое мужчин.

К месту ЧП сразу же выдвинулись спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и муниципальной службы спасения Заречного. Прибыв на место, они заметили в воде перевернутую лодку и двух людей в воде.

- Облачившись в гидрокостюмы и спустившись в воду, сотрудники МЧС спасли двух рыбаков и доставили их на берег, где передали бригаде скорой помощи, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Перевернувшаяся лодка не была оборудована средствами спасения, а на рыбаках не было спасательных жилетов.

Еще одного, третьего рыбака из перевернувшейся лодки спасатели не нашли. Сейчас они проводят обследование береговой линии водохранилища. Обстоятельства ЧП будут выяснять специалисты Госинспекции по маломерным судам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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