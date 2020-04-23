2020-04-23T13:23:59+03:00
Общество

Как в Екатеринбурге отметят День весны и труда 1 Мая: флешмобы и много полиции

Из-за пандемии коронавируса пришлось отменить традиционные парады, шествия и митинги
Мария Трапезникова
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Из-за пандемии коронавируса пришлось отменить традиционные парады, шествия и митингиИз-за пандемии коронавируса пришлось отменить традиционные парады, шествия и митингиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Екатеринбурга из-за пандемии коронавируса были вынуждены отменить массовые шествия и митинги в честь Дня весны и труда 1 Мая. Однако несмотря на это свердловские профсоюзы намерены провести в этот день различные акции в формате флешмоба.

Кроме того, коронавирус внес свои коррективы и в празднование Дня Победы. Традиционный парад войск пришлось отменить, но отмечать праздник все равно планируется. Как отметили в мэрии, в первую очередь горожане поздравят всех ветеранов и тружеников тыла.

- В эти дни органами правопорядка будет уделяться особое внимание охране памятников, мемориальных комплексов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Чтобы исключить акты вандализма, наряду с полиций к охране привлекут общественные объединения, народные дружины и казачьи общества.

Другими словами, в майские праздники полиция Екатеринбурга будет нести службу в усиленном режиме. Кроме того, в это же время будут усилены меры по пожарной безопасности.

Кстати, сегодня стало известно, что в период майских праздников, с 1 по 10 мая власти Свердловской области планируют ввести цифровые пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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