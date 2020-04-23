23 Апр 2020 2020-04-23T13:05:34+03:00

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В Екатеринбурге стартует онлайн-запись в детские школы искусств для будущих первоклассников. Однако из-за пандемии коронавируса заявление можно подать только онлайн: с 27 апреля до 25 мая 2020 года на портале госуслуг.

- Услуга будет доступна с 00:00 27 апреля. Пошаговая инструкция заполнения заявления будет размещена на официальных сайтах всех муниципальных школ дополнительного образования, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Решение о зачислении ребенка будет приниматься на основании индивидуального отбора. Поэтому перед тем, как подавать заявление, родителям нужно будет связаться с нужным им учебным заведением, чтобы затем напрямую контактировать уже с ним.

- В связи с этим, скорость подачи заявления через портал госуслуг не имеет значения. Также не стоит подавать заявление несколько раз: многократное формирование и отправка документов на одного и того же ребенка может привести к сбою в работе портала, - предупредили в мэрии.

Можно также подать заявление в МКУ «Центр муниципальных услуг» - но только по предварительной записи в личном кабинете. Или по телефону через контакт-центр: +7 (343) 311-74-00.

ИСТОЧНИК KP.RU