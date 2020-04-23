Из-за коронавируса заморожен проект ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском
Из-за пандемии коронавируса хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль», которое занималось разработкой проекта ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском, вынуждено было заморозить его. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.
- Вместе мы смогли достичь значительных результатов – небольшой командой провести проект от идеи до рассмотрения частной концессионной инициативы в Правительстве РФ, в рамках переговоров согласовать часть условий концессионного соглашения и сделать проект частью ключевых документов стратегического планирования России, - сообщается в обращении компании.
В хозяйстве отметили, что после стабилизации ситуации в стране и наступления более благоприятной обстановки к проекту можно будет вновь вернуться. И тогда уже другая команда «даст новый импульс его развитию».
ИСТОЧНИК KP.RU