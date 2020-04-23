2020-04-23T12:37:03+03:00
Общество

«Каждая весточка из внешнего мира – радость для них»: екатеринбуржцев зовут отправить добрые письма одиноким бабушкам и дедушкам

Все они – постояльцы Обители милосердия, которые редко выходят за пределы приюта
Мария Трапезникова
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Фото: Екатеринбургская епархияФото: Екатеринбургская епархия
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Жителей Екатеринбурга зовут отправить пасхальные открытки и написать добрые письма одиноким и тяжелобольным бабушкам и дедушкам, которые проживают в Обители милосердия в столице Урала. Кроме сестер милосердия их поздравить некому, поэтому Екатеринбургская епархия приглашает поучаствовать всех – тем более, что это не займет много времени.

Сегодня в приюте на постоянной основе живут тяжелобольные люди, инвалиды, немощные, пожилые, ветераны ВОВ и труда, а также бездомные.

- Все наши больные в разной степени изолированы от внешнего мира, кто-то может выезжать на колясочке на улицу, кто-то только в домовой храм, а кто-то лишен даже этого и навсегда прикован к постели. Они находятся годами в окружении одних и тех же лиц и предметов. Каждая весточка из внешнего мира – огромная радость для них, - рассказала специалист по соцработе прихода Маргарита Гетман. – Напишите доброе слово неизлечимо больному, это улучшит его состояние.

Чтобы подарить обитателям приюта улыбку, можно написать пасхальное онлайн-поздравление на сайте Обители милосердия. Для этого нужно будет зайти на страницу со списком подопечных, выбрать, кому вы хотите написать письмо и открыть форму под текстом. Все письма будут переданы и зачитаны постояльцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Каждая весточка из внешнего мира – радость для них»: екатеринбуржцев зовут отправить добрые письма одиноким бабушкам и дедушкам
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