При покупке билета пассажиры «РЖД» должны указывать контактную информацию

23 Апр 2020 2020-04-23T12:36:58+03:00

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Приказом Минтранса внесены изменения в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 473».

Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» должны указывать свои контактные данные (номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

Отметим, услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

Напомним, что ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.

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Приобрести проездные документы на поезда дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД», через официальное мобильное приложение «РЖД пассажирам», в транзакционных терминалах самообслуживания на вокзалах (на Свердловской железной дороге ТТС установлены на вокзалах Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Сургут, Пыть-Ях, Ноябрьск-2, Новый Уренгой), или в железнодорожных кассах. Билеты оформляются на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира.