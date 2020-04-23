В Екатеринбурге почти на месяц закрывают от машин переулок Широкий

23 Апр 2020 2020-04-23T11:56:18+03:00

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В Екатеринбурге, в районе Уктуса, специалисты «Водоканала» почти на месяц закрывают движение машин по переулку Широкому – от улицы Гастелло до Щербакова. Ограничения продлятся с 4 по 27 мая.

Фото: Яндекс.Карты

- Закрытие связано с проведением работ по строительству сетей канализации. По окончании укладки сетей предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства в сроки, указанные в разрешении на работы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты «Водоканала» просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. А водителей – заранее планировать маршрут, обращать внимание на новые знаки и указатели.

ИСТОЧНИК KP.RU