В Екатеринбурге почти на месяц закрывают от машин переулок Широкий
В Екатеринбурге, в районе Уктуса, специалисты «Водоканала» почти на месяц закрывают движение машин по переулку Широкому – от улицы Гастелло до Щербакова. Ограничения продлятся с 4 по 27 мая.
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- Закрытие связано с проведением работ по строительству сетей канализации. По окончании укладки сетей предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства в сроки, указанные в разрешении на работы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Специалисты «Водоканала» просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. А водителей – заранее планировать маршрут, обращать внимание на новые знаки и указатели.
ИСТОЧНИК KP.RU