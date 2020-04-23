2020-04-23T11:50:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему в мире так боятся коронавируса: отвечает специалист

В Германии сделали открытие: смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Лев ИСТОМИН
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Есть два фактора, которые делают коронавирус по-настоящему опаснымЕсть два фактора, которые делают коронавирус по-настоящему опаснымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Германии вирусологи провели масштабное тестирование жителей коммуны Гангельт, которая находится в земле Северный Рейн-Вестфалия, где расположена одна из основных эпидемиологических зон ФРГ.

Ученые пришли к неожиданным выводам: коронавирусом здесь переболели намного больше жителей, чем отражено в официальной статистике. При этом, даже с учетом неучтенных ранее больных, реальная смертность от COVID-19 составляет всего 0,37%, то есть умирает от коронавируса 1 человек из 300. Однако официальные данные говорят о том, что этот показатель находится на уровне 1,98%, то есть в пять раз выше, пишет KP.ru.

Получается, что число летальных исходов от коронавируса в Германии меньше, чем от обычного гриппа (1%). Почему же в мире коронавирус считает таким опасным заболеванием? Об этом «КП» рассказала кандидат медицинских наук Александра Федулова.

По мнению специалиста, рост распространения вируса зависит от мер по борьбе с ним, а уровень летальности – от доступности медицинской помощи и ее качества. Высокая смертность от коронавируса наблюдается там, где профилактика COVID-19 и его лечение находятся на низком уровне.

К примеру, Великобритания в начале пандемии коронавируса не вводила карантин, и смертность подскочила до 13%, а в Швеции, где мер изоляции нет до сих пор, смертность составляет 10%. В России же, которая активно противодействует коронавирусу, летальность составляет менее 1%.

И все-таки, почему коронавирус считается таким опасным? Тут важно обратить внимание на несколько факторов:

1. Ключевой показатель инфекции: сколько человек без иммунитета к ней может заразить носитель на инкубационной стадии. У COVID-19 этот показатель в 2,5 раза выше, чем у сезонного гриппа.

2. Главный метод борьбы с сезонным гриппом: вакцинация и карантин в отдельных учреждениях, например, в школах. При коронавирусе использовали второй вариант. Это повышает опасность COVID-19, так как других методов для его блокирования пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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