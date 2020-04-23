Уральские военные обработают от коронавируса 110 интернатов для пенсионеров и детей

23 Апр 2020 2020-04-23T11:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Военные из ЦВО проведут дезинфекцию от коронавируса в 110 интернатах для пенсионеров, детей и людей с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области. Такое решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению губернатор Куйвашева.

- Планируется, что санитарную обработку проведут в более чем 110 соцучреждениях. Дезинфекция коснется не только интернатов Екатеринбурга, но и тех, что находятся в отдаленных территориях – например, в Тугулымском, Артинском, Тавдинском и Карпинском районах, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Для дезинфекции военные привлекут сводные подразделения бригады радиационной, химической и биологической защиты ЦВО, а также будут использовать специальные авторазливочные станции АРС-14КМ. Они предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортировки воды.

ИСТОЧНИК KP.RU