В Свердловской области растет число людей, у которых COVID-19 проходит без симптомов

23 Апр 2020 2020-04-23T11:33:45+03:00

Сейчас особенно важно соблюдать режим самоизоляции, отмечают в оперативном штабе по борьбе с болезнью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуацию с распространением коронавируса в Свердловской области региональные власти называют стабильной и управляемой, несмотря на то, что в 1-й городской больнице 91 человек заразился COVID-19.

- На сегодня официально подтвержденных случаев 243, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Темпы прироста, я бы сказал ровные, если бы не та грустная ситуация в 1-й городской больнице. Она дала всплеск. Но он локализован.

Также в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщают, что в регионе увеличивается количество людей, которые болеют COVID-19, но даже не подозревают об этом.

- На 40% перешел показатель бессимптомных больных. Это значит, значительная часть людей с коронавирусом не имеет симптомов, - говорит Павел Креков. - Они выявлены работниками Роспотребнадзора. Это радует, так как говорит о формировании иммунной прослойки у населения. Но они также являются разносчиками вируса.

Поэтому, отмечают в оперативном штабе, сейчас важно соблюдать режим самоизоляции и не контактировать лишний раз с другими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU