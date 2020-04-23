Полиция ищет очевидцев: в Екатеринбурге иномарка переехала 78-летнюю бабушку, которая переходила дорогу не по правилам

23 Апр 2020 2020-04-23T11:24:52+03:00

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В Екатеринбурге полицейские разыскивают очевидцев аварии, которая произошла еще 23 февраля в 18:36 на улице Амундсена, 53. Как отметили в городской ГИБДД, водитель иномарки Mitsubishi при выезде с прилегающей территории у дома, собираясь повернуть налево, сбил 78-летнюю бабушку. Она переходила проезжую часть справа налево.

- В ходе предварительного разбирательства, женщина переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости перекрестка, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Пострадавшая не дошла до пешеходного перехода около 60 метров.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В итоге, с тяжелой травмой головы старушку срочно госпитализировали в больницу. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. Всех очевидцев просят позвонить по телефонам: 8 (902) 877-55-50 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU