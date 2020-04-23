Пьяный екатеринбуржец приревновал свою молодую подругу и набросился на нее с ножом

23 Апр 2020 2020-04-23T11:09:51+03:00

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В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в убийстве своей сожительницы. Минувшим утром он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей подругой, приревновав ее, и набросился на нее с ножом.

- Он причинил 21-летней девушке несколько ножевых ранений. От полученных травм он скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – О том, что произошло, мужчина рассказал своему отцу, который и вызвал полицию.

Как отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, ранее его уже судили за кражу и угон автомобиля. Кроме того, он находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания. На месте происшествия следовали изъяли нож, следы пальцев рук с бутылок из-под алкогольных напитков, а также одежду и обувь с пятнами крови.

- Продолжается выполнение комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - добавили в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU