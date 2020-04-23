2020-04-23T11:06:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Верховный суд РФ: наказывать за нарушение режима самоизоляции надо мягче

А вот нарушающим карантин могут подрезать бюджет
Лев ИСТОМИН
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На улице при себе надо иметь документыНа улице при себе надо иметь документыФото: Евгений Стоянов
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Верховный суд РФ рассказал, как будут наказывать в стране за нарушение режима самоизоляции, который пока действует на территории страны до 30 апреля. В суде напомнили, что самоизоляция – это не карантин, при котором человеку, вернувшемуся из другой страны, выдается предписание о полном запрете выхода из дома. Также на карантин дома закрывают тех, кто заразился коронавирусом в легкой форме.

Нарушителей карантина могут привлечь по части второй статьи 6.3 КоАП. По этой же статье могут быть наказаны те, кто заболел, но уклоняется от лечения, пишет KP.ru.

Как штрафуют за нарушение карантина: для граждан штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц: от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц: до 500 тысяч рублей.

В Верховном суде РФ пояснили, что наказание должно быть пропорционально содеянному, справедливо, соразмерно. Срок давности таких правонарушений – 1 год.

В регионе страны сейчас вводят дополнительные ограничения, такие как режим самоизоляции. Верховный суд предлагает более мягкие наказание для тех, кто не сидит на карантине, потому что эти люди не выезжали за границу, не контактировали с зараженными. Так, в суде предложили ограничиваться простым предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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