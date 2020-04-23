Медикам удалось вылечить от коронавируса еще шестерых уральцев

23 Апр 2020 2020-04-23T10:52:41+03:00

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За сутки в Свердловской области медикам удалось вылечить от коронавируса еще шесть пациентов. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе официально 71 выздоровевший.

Однако сегодня стало известно о еще 28 случаях заражения. Новые заболевшие – жители Екатеринбурга, Белоярского района, Ассбеста, Первоуральска, Серова, Ревды и Верхотурья. Таким образом, в области на сегодняшний день диагноз подтвержден у 271 человека.

По данным оперштаба, состояние 17 пациентов – тяжелое, 50-ти – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU